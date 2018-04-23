تأجيل محاكمة 16 إخوانيا لجلستى 30 أبريل و7 مايو المقبل

قررت المحكمة العسكرية اليوم الاثنين بمحافظة أسيوط تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما فى أحداث عنف ليومى 30 أبريل و7 مايو المقبل.

ويأتى ذلك فى قضيتين، الأولى تتعلق بمحاكمة 7 متهمين آخرين فى اقتحام وحدة مرور ملوى جنوب محافظة المنيا بعد أن ألقى القبض عليهم عقب إصدار أحكام بالسجن المؤبد العام الماضى وقد تأجلت ليوم 7 مايو المقبل للمرافعة؛ وفى القضية الثانية استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود فى القضية المتهم فيها 9 أشخاص متورطين باقتحام وحرق السجل المدنى وقسم شرطة ديرمواس وتأجلت إلى يوم 30 أبريل الجارى لاستكمال سماع باقى الشهود.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما على فترات متفاوتة بالسجن المشدد والمؤبد والمتورطين فى أحداث شغب وعنف عقب أحداث فض اعتصمى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة وتخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.