video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وزارات العدل والداخلية بالدول العربية

الإثنين، 23 أبريل 2018 11:06 ص
بدء اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وزارات العدل والداخلية بالدول العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، "لبحث مسألة تجريم دفع الفدية" .

يأتى الاجتماع - الذى يستمر يومين - بناء على دعوة من إدارة مكافحة الإرهاب - قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر بهذا الشأن فى ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ .

وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعها الأول فى ١٦ و١٧ أكتوبر ٢٠١٦ والثانى فى ١٠ و١١ أكتوبر ٢٠١٧، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

تأتى اجتماعات هذه اللجنة فى إطار الجهود العربية المشتركة لمواصلة بحث سبل إيجاد سند قانونى لمسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. اجتماع عربى بالجامعة العربية لبحث تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية

أبو الغيط: الجامعة العربية تضع تقديم الدعم لضحايا الإرهاب على رأس أولوياتها

الجامعه العربيه

التنظيمات الارهابيه

الدول العربيه

مكافحه الارهاب

اجتماع خبراء العدل والداخليه




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة