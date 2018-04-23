بدء اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء وزارات العدل والداخلية بالدول العربية







(أ ش أ)

بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، "لبحث مسألة تجريم دفع الفدية" .

يأتى الاجتماع - الذى يستمر يومين - بناء على دعوة من إدارة مكافحة الإرهاب - قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر بهذا الشأن فى ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ .

وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعها الأول فى ١٦ و١٧ أكتوبر ٢٠١٦ والثانى فى ١٠ و١١ أكتوبر ٢٠١٧، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

تأتى اجتماعات هذه اللجنة فى إطار الجهود العربية المشتركة لمواصلة بحث سبل إيجاد سند قانونى لمسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية.