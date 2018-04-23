بتر قدم طفل فلسطينى بعد إصابته بنيران الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة







رام الله (أ ف ب)

قام الأطباء ببتر قدم الطفل الفلسطينى عبد الرحمن نوفل (12 عاما) الذى أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى أثناء صدامات على حدود غزة وانتشرت صورته فى وسائل التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى وهو يصرخ من الألم إثر إصابته.

وجرح الطفل الثلاثاء، خلال صدامات على طول الحدود شرق مخيم البريج وسط غزة.

وبعد ذلك تم نقله من غزة إلى الضفة الغربية لعلاجه إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من انقاذ قدمه.

وقال نوفل وهو يرقد على سريره فى المستشفى فى رام الله محاولا الابتسام، إنه كان يرشق جنود الاحتلال بالحجارة قرب الحدود عندما تعرض لاطلاق النار.

وأوضح "رأيت أصحابى ذهبوا لرمى الحجارة على الجيش بالقرب من مخيم البريج، ذهبت معهم وبدأت أرمى الحجارة وبعد وقت قصير شعرت بإصابة فى قدمى".