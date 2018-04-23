انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الثانوية بتعليم جنوب سيناء الخميس المقبل

انطلاق القوافل التعليمية للشهادة الثانوية بتعليم جنوب سيناء الخميس المقبلالإثنين، 23 أبريل 2018 04:04 م
محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء
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تنطلق الخميس المقبل 26 أبريل الجارى القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بتعليم جنوب سيناء، بقاعات مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء بنات، والتى تستمر لمدة يوم واحد فقط.
ويحاضر فى القافلة نخبة من مستشارى المواد الدراسية للمراجعة النهائية لمواد" الفيزياء – كيمياء- تاريخ- لغة انجليزية- فلسفة- علم نفس"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وادارة البرلمان ،والتعليم المدنى.
ومن جانبه، طالب محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فى بيان، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بالحضور والاستفادة من مستشارى المواد الدراسية فى المراجعة النهائية للمواد الدراسية، وقدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة للتعاون الدائم والمثمر مع التربية والتعليم.
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