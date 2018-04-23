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الإثنين، 23 أبريل 2018 03:08 م
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انطلاق أعمال الملتقى الشبابى الخليجى العربى بالكويت لبحث الحفاظ على المياه

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:35 م
انطلاق أعمال الملتقى الشبابى الخليجى العربى بالكويت لبحث الحفاظ على المياه مياه الشرب - أرشيفية


أ ش أ
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تنطلق غدا الثلاثاء، فى الكويت، أعمال الملتقى الشبابى الخليجى العربى الأول، لبحث لدور الشباب العربى والخليجى فى المحافظة على المياه.

وقال رئيس جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح المزينى – فى تصريح صحفى اليوم الاثنين – إن الملتقى الذى تنظمه الجمعية فى مقر المعهد العربى للتخطيط، يعقد بمشاركة 90 شابا وخبيرا، منهم 42 من الشباب والاختصاصيين الكويتيين المعنيين بقضايا المياه، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسية كويتية واسعة، ممثلة فى وزارة الدولة لشؤون الشباب، والمعهد العربى للتخطيط، وشرطة البيئة الكويتية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا.

وأضاف أنه سيشارك فى الملتقى أيضا 48 شابا وشابة من خارج الكويت، يمثلون 10 دول خليجية وعربية هى مصر، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والأردن، وتونس، والسودان والجزائر، مشيرا الى أن الملتقى سيتضمن على مدى 3 أيام، 5 جلسات عمل علمية حول تخطيط وتصميم برامج التوعية فى المياه، ومهارات الاتصال، بالإضافة الى عرض تقرير الأمم المتحدة للبيئة (توقعات البيئة العالمية)، والخاصة بالشباب لمنطقة غرب آسيا، وعرض المشروعات والمبادرات والنماذج والاختراعات المقدمة.

وتابع أنه سيتم تخصيص احدى الجلسات لعرض دور شرطة البيئة الكويتية فى إدارة وترشيد استهلاك المياه كمسئولية مجتمعية، وإطلاق أعمال التقرير البيئى للشباب العربى، وعرض بعض المشروعات المشاركة، واختيار أفضلها، والتصويت على أفضل 3 منها، يذكر أن جمعية المياه الكويتية، هى جمعية غير ربحية أسست عام 2012، من قبل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل الكويتية، وتهدف الى رفع الوعى بقضايا المياه المختلفة لدى كل شرائح المجتمع فى الكويت وخارجها.


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