اليوم.. تربية سوهاج تنظم مسابقة فى دورى المعلومات







سوهاج محمود مقبول

تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج، اليوم الاثنين، مسابقة دورى المعلومات فى الفترة من 23 حتى 28 أبريل الجارى، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال إن الهدف من هذه المسابقة ومثيلاتها هو تنمية روح التنافس بين الطلاب والبحث عن المعلومات فى شتى المجالات بحيث يثرى فى المعرفة التراكمية لديهم مما يؤدى إلى تخريج كوادر مثقفة، متطلعة تسعى دائما لتنمية معرفتها والعمل التنافسى.

وأشار الدكتور خالد عبداللطيف المشرف على الكلية إلى أنه بلغ عدد المشاركين بالمسابقة إلى 30 طالبا وطالبة، وأضاف أنها ستتم على مرحلتين بحيث أن يصل عدد الطلاب فى المرحلة النهائية إلى عشرة طلاب.