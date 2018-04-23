المقاومة اليمنية تتقدم باتجاه مفرق المخا وتقصف تمركزا للحوثيين







(أ ش أ)

أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ولليوم الرابع على التوالى تقدمها الميدانى السريع باتجاه مركز مفرق المخا غربى محافظة تعز وتضييق الخناق على مسلحى مليشيا الحوثى لفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية ضمن عملية عسكرية واسعة وحاسمة بمحور الساحل الغربى بالتعاون مع القوات المسلحة الإماراتية ، وذلك فى ظل استمرار المواجهات المسلحة ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية التى تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، فى تقرير، أن مدفعية قوات التحالف العربى تقدمت إلى مواقع جديدة بمحور الساحل الغربى لليمن وقصفت تمركزا للحوثيين حيث شنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية هجوما واسعا مصحوبا بقصف مدفعى مكثف على مواقع وتجمعات الحوثيين فى الجبال المحيطة بمفرق المخا ما أسفر عن تدمير المواقع العسكرية التابعة للميليشيات وفرار جماعى لعناصرهم من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم وقتلاهم.

وشنت مقاتلات التحالف العربى سلسلة غارات جوية نوعية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين غربى تعز أسفرت عن مصرع عدد كبير من عناصرهم بينهم قيادات حوثية ميدانية وتدمير آليات وأطقم عسكرية تابعة للمليشيات.

وأضاف المصدر بالمقاومة الوطنية اليمنية إن تقدم القوات السريع باتجاه مفرق المخا والسيطرة عليه يعد انتصارا مهما فى إطار العملية العسكرية الواسعة والحاسمة بمحور الساحل الغربى ، وذلك لكسر الحصار عن تعز وتأمين مدينة المخا التى تبعد عن تعز 50 كيلومترا ، وتابع أن مليشيات الحوثى الإيرانية تتلقى ضربات موجعة بشكل مستمر وسط تراجع كبير لعناصرهم فى جبهات القتال.

يذكر أن قوات المقاومة الوطنية اليمنية تواصل التقدم النوعى فى جبهات القتال بمحور الساحل الغربى والسيطرة على مواقع إستراتيجية من قبضة مليشيا الحوثى وسط مواجهات مستمرة.