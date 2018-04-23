المغرب تتوقع تحقيق نتائج جيدة بالموسم الزراعى الحالى







الرباط (أ ف ب)

تتوقع وزارة الفلاحة المغربية تحقيق نتائج "استثنائية" فى الموسم الزراعى الحإلى "رغم الانطلاقة الصعبة التى تسمت بتأخر الامطار الخريفية".

وتقدر أرقام رسمية أعلن عنها الاثنين فى افتتاح "المناظرة الوطنية للفلاحة" بمكناس (وسط) حجم محصول الحبوب "بأكثر من 98 مليون قنطار، ما يمثل زيادة بنسبة 3 %" مقارنة مع الموسم المنصرم.

وتساهم الزراعة بأكثر من 15 % من إجمإلى الناتج الداخلى كما أنها مصدر دخل لنحو 40 % من السكان البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

وأثار تأخر تساقط الامطار فى بداية الموسم الزراعى الحإلى 2017/2018 القلق ازاء تحقيق نتائج هزيلة وارتفاع أسعار المواد الزراعية فى الاسواق المحلية، لكن هطول الأمطار فى الأشهر الأربعة الأخيرة بدد هذه المخاوف.

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع احتياطى السدود من المياه إلى 9 ملايين متر مكعب حاليا، مقابل 7 ملايين متر مكعب السنة الماضية.