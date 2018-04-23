الكويت وكازاخستان يوقعان اتفاقية لاعفاء الجواز الدبلوماسى من التأشيرة المسبقة







الكويت (أ ش أ)

احتفل اليوم الاثنين، فى مقر وزارة الخارجية الكويتية، بالتوقيع على اتفاقية بين حكومتى الكويت وكازاخستان، بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وعن الجانب الكازاخى سفير كازاخستان لدى الكويت الماس عبدالرحمنوف؛ وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب الوزير الكويتى السفير أيهم العمر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا المستشار سالم الحمدان، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد.