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القوى الفلسطينية تدعو للمشاركة فى فعاليات ذكرى النكبة

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:19 م
القوى الفلسطينية تدعو للمشاركة فى فعاليات ذكرى النكبة مظاهرات الفلسطينيين


رام الله أ ش أ
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دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ، المواطنين للمشاركة الواسعة فى فعاليات النكبة المقرة فى كل الأراضى المحتلة وفى مخيمات اللجوء والشتات، والعديد من عواصم العالم.

وأكدت القوى، فى بيان لها، أن ذروة هذه الفعاليات أيام 13و14 و15 مايو المقبل ، تأكيدا على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التى شردوا منها، ووقوفا فى وجه القرار الأمريكى نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة .

وشددت على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم الاحتلال المتواصلة، والانفلات العدوانى للمستوطنين، والاعتداء على أبناء شعبنا على الطرق والقرى وبحماية جيش الاحتلال، وتشجيعهم على الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

 


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