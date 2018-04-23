"الطب الوقائى" بأسوان: حالات التسمم الغذائى مستقرة وستغادر المستشفى غدا







أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن الحالة الصحية لـ17 شخصاً المصابين بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة دجاج فاسدة، تماثلوا للشفاء بنسبة كبيرة، ومقرر مغادرتهم مستشفى حميات أسوان غدا، الثلاثاء.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحالات المصابة بالتسمم كانت تعانى من آلام فى البطن وقىء وإسهال وارتفاع فى درجة الحرارة، وتم سحب عينات منهم وتظهر نتائج العينات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك فريق طبى توجه برفقة الأجهزة الأمنية للمطعم لأخذ عينات مختلفة من الأطعمة غير المطهية والمطهية أيضاً وأثناء التحضير، مع أخذ عينات من العاملين ومن المياه، للتأكد من سلامة الأطعمة التى يقدمها المطعم، موضحاً بأن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالواقعة أمر بإغلاق المحل حتى ظهور نتائج التحاليل.