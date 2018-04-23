video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الطب الوقائى" بأسوان: حالات التسمم الغذائى مستقرة وستغادر المستشفى اليوم

الإثنين، 23 أبريل 2018 10:22 م
"الطب الوقائى" بأسوان: حالات التسمم الغذائى مستقرة وستغادر المستشفى اليوم تسمم - أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن الحالة الصحية لـ17 شخصاً المصابين بتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة دجاج فاسدة، تماثلوا للشفاء بنسبة كبيرة، ومقرر مغادرتهم مستشفى حميات أسوان غدا، الثلاثاء.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحالات المصابة بالتسمم كانت تعانى من آلام فى البطن وقىء وإسهال وارتفاع فى درجة الحرارة، وتم سحب عينات منهم وتظهر نتائج العينات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك فريق طبى توجه برفقة الأجهزة الأمنية للمطعم لأخذ عينات مختلفة من الأطعمة غير المطهية والمطهية أيضاً وأثناء التحضير، مع أخذ عينات من العاملين ومن المياه، للتأكد من سلامة الأطعمة التى يقدمها المطعم، موضحاً بأن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالواقعة أمر بإغلاق المحل حتى ظهور نتائج التحاليل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"حميات أسوان" تستقبل 17 حالة تسمم غذائى من وجبات فاسدة

اسوان

تسمم

حميات اسوان

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة