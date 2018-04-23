الحكومة اليمنية: مقتل صالح الصماد بداية انهيار ميليشيا الحوثى

الحكومة اليمنية: مقتل صالح الصماد بداية انهيار ميليشيا الحوثىالإثنين، 23 أبريل 2018 07:50 م
الناطق باسم الحكومة اليمينة
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أفادت قناة العربية، نقلا عن الناطق باسم الحكومة اليمنية، أن مقتل صالح الصماد بداية انهيار ميليشيات الحوثى، وذلك فى نبأ عاجل لها.
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