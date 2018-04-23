الجامعة العربية تدعو للوقوف بحزم فى مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه







(أ ش أ)

أكدت الجامعة العربية أهمية تعزيز التعاون فى المجال القانونى والقضائى والأمنى بين الدول العربية لمواجهة التحديات الجرائم الارهابية الراهنة التى تعصف بالمنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك فى كلمة السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، التى بدأت اليوم بالجامعة العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية.

ودعا جواد إلى أهمية ترقية العمل العربى المشترك لمواجهة الخطر البالغ الذى يمثله توفر المال للتنظيمات الإرهابية مما يمكنها من التجنيد والتحريض واقتناء الأسلحة والمعدات بمختلف أنواعها ويطور من قدراتها القتالية ،مشددا فى الإطار ذاته على ضرورة الوقوف على خط واحد بكل حزم وقوة فى مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لقطع الطريق على كل التنظيمات الإرهابية.

ونوه جواد بقرار مجلس وزراء العدل والداخلية العرب الداعى لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية من خلال محاولة إيجاد سند قانونى عربى لذلك، مشيرا إلى أن هذا ما أكدته أيضا العديد من قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستويين الوزارى والقمة بشأن رفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية وكذلك التأكيد على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمنى إلى الكيانات او الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية.