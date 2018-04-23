الجامعة العربية تدعو لتمكين المرأة بمجال الابتكار والابداع

أكدت جامعة الدول العربية، على أهمية تكثيف الجهود من أجل تمكين المرأة العربية بمجال الابتكار والإبداع، لضمان مساهمتها بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية أمام احتفالية اليوم العالمي للملكية الفكرية التي نظمتها الجامعة العربية اليوم الاثنين بالتعاون مع شركة سماس للملكية الفكرية بحضور مديرها العام، نضال الخاروف، والدكتور وليد عبد الناصر مدير المكتب الاقليمي للدول العربية المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

وأكدت الدكتورة بخيت أهمية الاحتفال حيث يهدف إلى تمكين المرأة في المنطقة العربية لضمان إسهامها في مجالات النفاذ إلى الملكية الفكرية والاستفادة من أصولها الابداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية

واستعرضت الدكتورة بخيت وضع المرأة العربية وانتاج المعارف العلمية والتكنولوجيا والتحديات التي تواجهها في المجتمعات العربية ، بينما عرضت هان ميونج، رئيسة الجمعية الكورية للنساء المخترعات ورائدات الاعمال ، تجربة الجمعية الكورية للنساء المخترعات كنموذج لدعم وتشجيع النساء المخترعات .

واعتبرت الدكتورة بخيت اليوم العالمي للملكية الفكرية فرصة جيدة لمشاركة جميع المهتمين بموضوعات الملكية الفكرية مؤكدة اهمية شعار هذا اليوم " تمكين التغيير : المرأة في الابتكار والابداع " للمساهمة في تشجيع وتمكين المرأة في المنطقة العربية في عالم الملكية الفكرية ".

وناقشت المحامية الاردنية نادية قادري التحديات التي تواجه المرأة في مجال العمل بحماية حقوق الملكية الفكرية ، في مجال العمل بحماية حقوق الملكية الفكرية .

من جهته أكد نضال الخاروف مدير عام مجموعة سماس للملكية الفكرية ان رؤية مجموعة سماس للملكية الفكرية تقوم على المساهمة بشكل فعال في نشر الوعي والثقافة في مجال تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي وتوفير الخدمات المتعلقة بها ومساعدة العملاء في ادارة حافظات حقوق الملكية الفكرية ، معربا عن تطلع المجموعة الى المنظمات المحلية والدولية في بناء تعاون مشترك في توفير دورات تدريبية للمهتمين وبناء القرارات البشرية لاستخدام نظام حقوق الملكية الفكرية .

شارك في الحفل مجموعة من الاستشاريين والاخصائيين العاملين في مجال حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ، وعدد من المسؤولين الحكوميين عنومكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية وعددمن القانونيين واصحاب مكاتب المحاماة في الدول العربية والباحثين والمهارعين واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الملكية الفكرية ودعم الابتكار بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمؤلفين والمبدعين .