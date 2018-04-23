video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية تبحث مع خارجية البرازيل مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:19 م
الجامعة العربية تبحث مع خارجية البرازيل مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية الجامعة العربية


كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

انتهت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية فى إطار تنفيذ الشق السياسى من مذكرة التفاهم التى وقعها الجانبان فى سبتمبر 2015 .
 
ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وترأس وفد وزارة الخارجية البرازيلية السفير فرناندو ابريو مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، وبمشاركة المختصين من الجانبين. 
 
وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، والوضع فى العراق والأزمات القائمة فى سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إيران. 
 
كما تم أيضًا التشاور حول سبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية والبرازيل، وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تدعو لتمكين المرأة بمجال الابتكار والابداع

الجامعة العربية تدعو للوقوف بحزم فى مواجهة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه

الجامعة العربية

البرازيل

القضية الفلسطينية

الارهاب

الاسلحة النووية




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة