الجامعة العربية تبحث مع خارجية البرازيل مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية

الجامعة العربية تبحث مع خارجية البرازيل مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينيةالإثنين، 23 أبريل 2018 01:19 م
الجامعة العربية
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انتهت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية البرازيلية فى إطار تنفيذ الشق السياسى من مذكرة التفاهم التى وقعها الجانبان فى سبتمبر 2015 .
ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وترأس وفد وزارة الخارجية البرازيلية السفير فرناندو ابريو مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، وبمشاركة المختصين من الجانبين.
وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، والوضع فى العراق والأزمات القائمة فى سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إيران.
كما تم أيضًا التشاور حول سبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية والبرازيل، وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
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