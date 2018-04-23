الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مدفعية سورية بعد سقوط قذيفة هاون فى الجولان

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مدفعية سورية بعد سقوط قذيفة هاون فى الجولانالإثنين، 23 أبريل 2018 06:14 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى
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أعلن الجيش الإسرائيلى أنه أطلق النار على موقع للمدفعية السورية الاثنين، بعد سقوط قذيفة هاون قرب منطقة مرتفعات الجولان التى تحتلها اسرائيل.
وأكد الجيش فى بيان بالانجليزية أن "قذيفة هاون وقعت بجانب سياح أمنى فى شمال مرتفعات الجولان"، مضيفا أنها على ما يبدو قذيفة ضلت هدفها بعد إطلاقها فى الحرب السورية.
وأضاف أنه "ردا على ذلك استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلى مدفعية فى المنطقة التى أطلقت منها القذيفة فى شمال مرتفعات الجولان".
ورفضت متحدثة باسم الجيش الكشف عن السلاح الذى استخدمته إسرائيل فى الرد.
وأفاد البيان أن "قوات الدفاع الإسرائيلى تحمل الجيش السورى المسئولية ولن تتهاون مع أى محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل أو تعريض المدنيين للخطر".
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