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الأمن التونسى يحتجز إحدى مرشحات الإخوان لانتخابات البلدية بتهمة الإرهاب

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:16 م
الأمن التونسى يحتجز إحدى مرشحات الإخوان لانتخابات البلدية بتهمة الإرهاب راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة


كتبت آمال رسلان
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فى ضربة قوية لحركة النهضة الإسلامية – إخوان تونس - قبل أيام من الانتخابات البلدية، كشفت قوات الأمن التونسية، أن أحد المرشحات فى قائمات النهضة للانتخابات البلدية دعمت الإرهاب على صفحتها بـ"فيس بوك"، وتعمدت تنزيل صور وتدوينات تحرض على الجهاد.

وألقت وحدات أمنية فى بنزرت، القبض على امرأة نشرت تعليقات على حسابها فى "فيس بوك"، تمس أمن وهيبة الدولة، كونها تشيد بالإرهاب وتحرض على العنف، وتنزل فيديوهات للعمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» المتشدد.

وقد باشرت فرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بولاية بنزرت بالتنسيق مع إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنى بالعوينة، لبحث قضية فى شأنها بتهمة "الاشتباه فى الانتماء إلى تنظيم إرهابى"، وأثبتت التحريات أن المتهمة مرشحة فى إحدى قوائم حركة «النهضة» للانتخابات البلدية فى دوائر بنزرت.

ووفقا لما أوردته إذاعة "موزاييك اف ام" التونسية فقد نقلت عن مسئول بحركة النهضة قوله أنّ حساب المتهمة على "فيس بوك" تعرض لعملية اختراق، مضيفًا أنّها تنشط حاليا ضمن القائمة بشكل عادى.


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حركة النهضة

اخوان تونس

انتخابات البلدية

داعش




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