الأقصر تستضيف جولات "تيكنى 2018" للتكنولوجيا وريادة الأعمال.. الخميس







الأقصر – أحمد مرعى

تستضيف مدينة الأقصر، يوم الخميس القادم، فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتى تعقد للعام التالى على التوالى بجامعة المنصورة، بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة فى محافظة الأقصر، وتوفير الموارد التى تحتاجها أى شركة ناشئة مثل التمويل وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين ورجال الأعمال المصريين من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى، والمهارات التقنية؛ إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.

من جانبه صرح طارق القاضي؛ مؤسس ورئيس جولات تيكنى، قائلا: إن هذا اللقاء الذى يعقد فى رحاب عاصمة السياحة العالمية من اللقاءات المهمة لجولات تيكنى، إذ نستهدف تعزيز دور ريادة الأعمال فى خدمة السياحة المصرية، ونرى أن هناك الكثير والكثير الذى يمكن أن يقدمه رواد الأعمال وبالأخص أبناء الأقصر خدمة لهذا القطاع الحيوى والهام.

وأضاف أن اللقاء سيشمل عددًا من ورش العمل المتخصصة فى ريادة الأعمال؛ داعيًا شباب محافظة الأقصر للاستفادة من هذه الورش والأنشطة، والتقدم للفوز بفرص الاحتضان وجوائز تيكنى المقدمة لأفضل الأفكار والمشاريع المبتكرة.

وكشف "القاضى” عن الحدث الذى تشهده مصر لأول مرة، حيث ستطلق قافلة " جولات تيكنى” من الأقصر إلى أسوان، على متن أحد ألفنادق العائمة فى الرحلة النيلية التى ستستمر لمدة أربعة أيام، والتى ستجمع عددًا كبيرا من الخبراء والموجهين والمستثمرين جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال ألفائزين بجوائز تيكنى فى مرحلتها الأولى، ما يتيح لرواد الأعمال فرص قوية وكبيرة من التواصل المباشر مع الخبراء والموجهين لمدة أربعة أيام، ما يسهم فى صقل المهارات والخبرات الريادية.