video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأقصر تستضيف جولات "تيكنى 2018" للتكنولوجيا وريادة الأعمال.. الخميس

الإثنين، 23 أبريل 2018 03:00 ص
الأقصر تستضيف جولات "تيكنى 2018" للتكنولوجيا وريادة الأعمال.. الخميس مدينة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تستضيف مدينة الأقصر، يوم الخميس القادم، فعاليات جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتى تعقد للعام التالى على التوالى بجامعة المنصورة، بهدف دعم وتمكين مجتمع الشركات الناشئة فى محافظة الأقصر، وتوفير الموارد التى تحتاجها أى شركة ناشئة مثل التمويل وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين ورجال الأعمال المصريين من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى، والمهارات التقنية؛ إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.

من جانبه صرح طارق القاضي؛ مؤسس ورئيس جولات تيكنى، قائلا: إن هذا اللقاء الذى يعقد فى رحاب عاصمة السياحة العالمية من اللقاءات المهمة لجولات تيكنى، إذ نستهدف تعزيز دور ريادة الأعمال فى خدمة السياحة المصرية، ونرى أن هناك الكثير والكثير الذى يمكن أن يقدمه رواد الأعمال وبالأخص أبناء الأقصر خدمة لهذا القطاع الحيوى والهام.

وأضاف أن اللقاء سيشمل عددًا من ورش العمل المتخصصة فى ريادة الأعمال؛ داعيًا شباب محافظة الأقصر للاستفادة من هذه الورش والأنشطة، والتقدم للفوز بفرص الاحتضان وجوائز تيكنى المقدمة لأفضل الأفكار والمشاريع المبتكرة.

وكشف "القاضى” عن الحدث الذى تشهده مصر لأول مرة، حيث ستطلق قافلة " جولات تيكنى” من الأقصر إلى أسوان، على متن أحد ألفنادق العائمة فى الرحلة النيلية التى ستستمر لمدة أربعة أيام، والتى ستجمع عددًا كبيرا من الخبراء والموجهين والمستثمرين جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال ألفائزين بجوائز تيكنى فى مرحلتها الأولى، ما يتيح لرواد الأعمال فرص قوية وكبيرة من التواصل المباشر مع الخبراء والموجهين لمدة أربعة أيام، ما يسهم فى صقل المهارات والخبرات الريادية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر يشارك في اليوم الختامي لمسابة "خطوة في مشروعك"

الاقصر

اخبار الاقصر

جولات تيكنى للتكنولوجيا وريادة الاعمال

اخبار مصر

الوكالة الالمانية للتنمية الدولية

اكاديمية البحث العلمي

اخبار المحافظات

مايكروسوفت




لا تفوتك
مشارى راشد يواصل هجومه على الإخوان.. ويؤكد: العلماء حذروا من الثورات

مشارى راشد يواصل هجومه على الإخوان.. ويؤكد: العلماء حذروا من الثورات

مسؤول قطرى سابق: حمد بن خليفة جرد والده من صلاحياته لمدة عام قبل الانقلاب

مسؤول قطرى سابق: حمد بن خليفة جرد والده من صلاحياته لمدة عام قبل الانقلاب

اعرف فلوسك بتروح فين.. الدعم مش بس بنزين ورغيف العيش .. أكثر من 12 بندا مدعما فى الموازنة الجديدة.. أكبرها المواد البترولية والتموين والكهرباء.. ودعم الصعيد "محلك سر"

اعرف فلوسك بتروح فين.. الدعم مش بس بنزين ورغيف العيش .. أكثر من 12 بندا مدعما فى الموازنة الجديدة.. أكبرها المواد البترولية والتموين والكهرباء.. ودعم الصعيد "محلك سر"

10 إجراءات تحمى بهم الدولة الفقراء فى الميزانية القادمة.. زيادة دعم السلع التموينية لـ83 مليار جنيه.. رفعت قيمة برنامج تكافل وكرامة حتى 17 مليار جنيه.. ورصدت 7 مليارات للحالات الإنسانية و5 لعلاج غير القادرين

10 إجراءات تحمى بهم الدولة الفقراء فى الميزانية القادمة.. زيادة دعم السلع التموينية لـ83 مليار جنيه.. رفعت قيمة برنامج تكافل وكرامة حتى 17 مليار جنيه.. ورصدت 7 مليارات للحالات الإنسانية و5 لعلاج غير القادرين

ليفربول مغازلا صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى: تستحقها بجدارة

ليفربول مغازلا صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى: تستحقها بجدارة

لو نذرت نذر ومعرفتش توفيه.. اعرف رأى الشرع بيقول إيه

لو نذرت نذر ومعرفتش توفيه.. اعرف رأى الشرع بيقول إيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة