الأردن: ندعم الحل السياسى للأزمة السورية وسنتخذ كافة الإجراءات لحماية حدودنا







عمان (أ ش أ)

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، ثبات موقف بلاده من الأزمة السورية منذ بدايتها، وأنها مع الحل السياسى لا العسكرى للأزمة، وتدعو لأى إجراءات من شأنها حقن الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، مشددا فى الوقت ذاته على أن الأردن سيتخذ كافة الإجراءات لحماية حدوده.

وقال المومنى - خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الاثنين بعمان - إن "موقفنا واضح وثابت منذ البداية، فنحن مع الحل السياسى لا العسكرى للأزمة، وكنا من الدول الداعية والداعمة لأى إجراءات من شأنها حقن الدماء وجلب كافة أطراف المعادلة لطاولة الحوار والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها".

وأضاف "إننا فى الأردن على تواصل مع كافة الأطراف المؤثرة فى الأزمة السورية وبما يكفل الأمن والاستقرار لسوريا ويتسق مع مصالح تحقيق الاستقرار الإقليمى".

وأكد المومنى أن ما يهم الأردن ويحرص عليه بشكل دقيق، هو الأمن والاستقرار على حدوده الشمالية وسوف يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك.