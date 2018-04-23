استشهاد فلسطينى وإصابة 3 آخرين بينهم طفل فى انفجار بشمال قطاع غزة







غزة (أ ش أ)

استشهد مواطن فلسطينى وأصيب 3 آخرون بينهم طفل فى انفجار عرضى وقع صباح اليوم الاثنين، فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة فى بيان صحفى، استشهاد محمد نمر المقادمة (55 عاما) فى انفجار عرضى شمال القطاع.

وأشارت إلى وصول طفل إلى مستشفى الاندونيسى ببيت لاهيا، مصابا بشظايا فى رأسه.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، عن استشهاد المواطن ثائر الزريعى نتيجة حادث عرضى شرق دير البلح.