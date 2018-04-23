اجتماع عربى لبحث التصدى للمساعى الإسرائيلية للحصول على عضوية مجلس الأمن







كتب مصطفى عنبر

عقدت اللجنة العربية المعنية بالتصدى للترشيح الإسرائيلى لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى 2019-2020 اجتماعا اليوم الاثنين، فى مقر جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة برئاسة مندوب العراق بالجامعة العربية حبيب الصدر، وعضوية كل من : فلسطين، السعودية، تونس، وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي.

وقال السفير أبوعلي فى تصريح بختام أعمال اللجنة، إن اللجنة عقدت على مستوى المندوبين الدائمين، حيث تم الإطلاع على الجهود العربية المبذولة للتصدى للترشيح الإسرائيلى والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن وذلك تنفيذا للخطة المعتمدة، بما فيها جهود جمهورية العراق بصفتها رئيسا لهذه اللجنة، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ قرار قمة الظهران رقم 708 بتاريخ 15/4/2018، والذى رحب بتشكيل هذه اللجنة وطلب إليها مواصلة عملها وفق الخطة المعتمدة لهذا الغرض.

وأضاف، أن اللجنة أشادت بموقف المملكة العربية السعودية الثابت ودعمها للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لجامعة الدول العربية والتي أطلقت مؤخرا على القمة العربية التي استضافتها بـ "قمة القدس"، وهو ما سيخدم أهداف اللجنة ويدعم تحركاتها بعضوية رئاسة القمة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية مشكلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 8163 بتاريخ 12/9/2017، بعضوية جمهورية العراق(رئيس للجنة).

وأكد أن اللجنة رفعت جملة من التوصيات والمقترحات للدول الأعضاء من أجل تكثيف وحشد المزيد من الجهود العربية الرامية إلى إفشال الترشيح الإسرائيلى لمجلس الأمن لعامى 2019-2020، والدفع نحو المزيد من الحراك الحثيث من خلال التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ الخطة المعتمدة بشكل عاجل وتوظيف الدراسة القانونية التى أعدتها دولة فلسطين بشأن عدم أهلية إسرائيل للإنضمام إلى مجلس الأمن والاستفادة منها فى التحركات خلال الوقت المتبقى لتقديم الترشيحات إلى مجلس الأمن.

من جانبه، أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أن اللجنة ناقشت ضرورة توحيد الجهود الدبلوماسية العربية لمواجهة هذا التمدد الإسرائيلى، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول العربية والتجمعات الإقليمية والدولية.

وقال السفير اللوح فى تصريح بختام أعمال اللجنة، إن الهدف من الاجتماع هو بحث الحراك الذى قام به وزراء الخارجية "أعضاء اللجنة" مع ضرورة تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة خاصة مع الدول الأوروبية، مؤكدا أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي بذل جهود دبلوماسية حثيثة بهذا الشأن، حيث ستقدم فلسطين إحاطة فى الاجتماع المقبل للجنة حول هذا الحراك الفلسطينى حتى يتكامل مع الحراك الذى بذلته رئاسة اللجنة " العراق" بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها أيضا السعودية "رئاسة القمة" والدول الأخرى حتى تكتمل الجهود وتنجح فى الحيلولة دون فوز إسرائيل فى مجلس الأمن بمقعد غير دائم.

وجدد تأكيده، أنه لا يجوز أن تكون إسرائيل عضوا فى مجلس الأمن وهى لا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وتنتهك قرارات مجلس الأمن، والأصل أنه لا يجوز أيضا لدولة قائمة بالاحتلال أن تكون حكما وطرفا مسئولا عن تجسيد العدالة الدولية على الأرض فى العالم من خلال عضويتها فى مجلس الأمن.