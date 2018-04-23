اتفاق عراقى إماراتى لاعادة إعمار جامع النورى الشهير فى الموصل







بغداد (أ ف ب)

توصل العراق والإمارات العربية الاثنين، إلى اتفاق على إعادة إعمار جامع النورى الشهير فى الموصل ومنارة الحدباء الذين دمرا فى يونيو الماضى خلال معرك طرد تنظيم داعش الإرهابى من المدينة.

وخلال احتفالية فى المتحف الوطنى فى بغداد، أعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبى أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50,4 مليون دولار.

وقالت الكعبى إن "المشروع، ومدته 5 أعوام، ليس لإعادة البناء فقط، بل أيضا لإعادة الأمل لشباب العراق. هناك حضارة عمرها آلاف السنين ويجب الحفاظ عليها".

ودمّر مسجد النورى ومنارته الحدباء، المعلم الشهير فى الموصل الذى يعود إلى القرن الثانى عشر، فى يونيو 2017، واتهم الجيش العراقى تنظيم داعش الإرهابى بتفجيره. وهو المسجد نفسه الذى شهد الظهور العلنى الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادى فى العام 2014.

ودعت الكعبى "المجتمع الدولى إلى التكاتف لحماية مواقع التراث العالمى، لا سيما فى منطقتنا العربية التى شهدت وتشهد نزاعات وحروب وإرهاب".

ومسجد النوري، الذى يحمل اسمه من نور الدين الزنكى موحد سوريا الذى حكم الموصل لفترة وأمر ببنائها عام 1172، كان دمر وأعيد إعماره فى العام 1942 فى إطار مشروع تجديد.