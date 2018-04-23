إصابة 12 مدنيا فى دمشق بعد قصف العناصر الإرهابية لحيى التضامن والقدم

إصابة 12 مدنيا فى دمشق بعد قصف العناصر الإرهابية لحيى التضامن والقدمالإثنين، 23 أبريل 2018 12:00 ص
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
قال مصدر بقيادة شرطة العاصمة السورية دمشق، إن 12 مدنيا أصيبوا جراء قصف على حيى التضامن والقدم، الأحد، وأشارت قناة (روسيا اليوم) إلى أنها علمت من مصادرها أن التنظيمات الإرهابية تقف وراء هذا القصف.
كان الجيش السورى واصل، أمس، قصف مواقع المسلحين فى منطقة الحجر الأسود عند الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق.
إضافة تعليق
"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة