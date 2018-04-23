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الإثنين، 23 أبريل 2018 01:08 ص
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إصابة 12 مدنيا فى دمشق بعد قصف العناصر الإرهابية لحيى التضامن والقدم

الإثنين، 23 أبريل 2018 12:00 ص
إصابة 12 مدنيا فى دمشق بعد قصف العناصر الإرهابية لحيى التضامن والقدم جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


دمشق أ ش أ
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قال مصدر بقيادة شرطة العاصمة السورية دمشق، إن 12 مدنيا أصيبوا جراء قصف على حيى التضامن والقدم، الأحد، وأشارت قناة (روسيا اليوم) إلى أنها علمت من مصادرها أن التنظيمات الإرهابية تقف وراء هذا القصف.

كان الجيش السورى واصل، أمس، قصف مواقع المسلحين فى منطقة الحجر الأسود عند الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق.

 


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إصابة 12 مدنيا

دمشق

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