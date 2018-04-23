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إصابة طفلين بتسمم لتناولهما مبيدا حشريا عن طريق الخطأ بالمنوفية

الإثنين، 23 أبريل 2018 08:41 ص
إصابة طفلين بتسمم لتناولهما مبيدا حشريا عن طريق الخطأ بالمنوفية اسعاف - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طفلان بحالة تسمم، إثر تناولهما مبيدا حشريا بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفل " ع ج أ" 5 سنوات، ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته، أفادت بأنه أثناء لعب نجلها بالمنزل تناول من زجاجة بها مبيد حشرى بالخطأ ، ما أدى إلى إصابته ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما استقبلت مستشفى أشمون العام الطفل "  م أ ج "  4 سنوات، ومقيم أشمون، مصاباً بحالة تسمم وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم ".

بالانتقال والفحص وسؤال والدته أفادت بتناول نجلها مبيدا حشريا موضعا بالمنزل عن طريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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