"أمن المنوفية" يجرى زيارة لمدرسة السلام الابتدائية فى شبين الكوم







المنوفية - محمود شاكر

أجرى النقيب ياسر لطفى رئيس وحدة العلاقات وحقوق الإنسان بقسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، وبصحبته بعض الأفراد بزيارة إلى مدرسة السلام الابتدائية بمدينة شبين الكوم، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية.

استقبل الوفد، مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، حيث قاموا بالترحيب بهم وتم توزيع كراسات على التلاميذ، ولاقت تلك الزيارة استحسان أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ، مطالبين بتكرار هذه الزيارة.

يأتى ذلك فى إطار الزيارات المتبادلة التى تجريها مديرية أمن المنوفية، بغرض تعريف كافة أطياف المجتمع بالدور الوطنى، الذى تقوم به وزارة الداخلية فى حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.