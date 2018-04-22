7 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،انتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 17 سفينة خلال 24 ساعة،حيث سجل ميناء شرق بورسعيد ،دخول 3 سفن وخروج 3 سفن آخرى ويتبقى على الأرصفة 3 سفن ،ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة حاويات وخروج 1 سفينة،ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات ، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.