يديعوت أحرونوت: اعتقال إسرائيليين اثنين وفلسطينى بتهمة الاتجار فى الأسلحة

يديعوت أحرونوت: اعتقال إسرائيليين اثنين وفلسطينى بتهمة الاتجار فى الأسلحةالأحد، 22 أبريل 2018 04:34 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى
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ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على إسرائيليين اثنين من شمال النقب (جنوب البلاد) ، ومواطن فلسطينى من بلدة "يطا" بالضفة الغربية، للإشتباه فى تورطهم بتجارة الأسلحة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أفادت بأن بعض الأسلحة مسروقة من قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلى، وتم بيعها لفلسطينيين فى الضفة الغربية.
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