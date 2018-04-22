يديعوت أحرونوت: اعتقال إسرائيليين اثنين وفلسطينى بتهمة الاتجار فى الأسلحة







أ ش أ

ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على إسرائيليين اثنين من شمال النقب (جنوب البلاد) ، ومواطن فلسطينى من بلدة "يطا" بالضفة الغربية، للإشتباه فى تورطهم بتجارة الأسلحة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أفادت بأن بعض الأسلحة مسروقة من قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلى، وتم بيعها لفلسطينيين فى الضفة الغربية.