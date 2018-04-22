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وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر

الأحد، 22 أبريل 2018 07:11 م
وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر حادث - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، فى حادث تصادم سيارة نقل بسيارتين ملاكى، على طريق شبرا بنها الحر، تم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بسيارتين ملاكى، بطريق شبرا بنها الحر، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى بنها العام، وعلى الفور انتقل رجال المرور لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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