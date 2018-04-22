وصول و سفر 5240 راكب و معتمر و تداول 276 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة DODO وعلى متنها 4 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة.

كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينة محبة و على متنها 1000 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة وادى اليرموك و على متنها 63 الف طن قمح روسى و السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على متنهم 362 راكب و 76 شاحنة بضائع و 10 شاحنة عفش ركاب و 11 سيارة وغادرت السفينة عمان و على متنها 901 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1076 راكب منهم 97 معتمر و تداول 190 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 325 راكب منهم 97 معتمر و 2 باص عمرة و 10 براد و 43 سيارة منهم 40 سيارة تصدير كما تغادر السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 36 راكب و 37 براد و 11 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 436 راكب و 18 براد و 27 براد و 2 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن و هى سينا، ايلة ، بريدج و على متنهم 279 راكب و 68 براد و 19 تريلا.