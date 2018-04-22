وزير الخارجية الكويتى يفتتح الدورة الـ15 للملتقى الإعلامى العربى







الكويت (أ ش أ)

افتتح الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، مساء اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ 15 للملتقى الإعلامى العربى بالكويت، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد الجبرى - فى كلمته خلال الاحتفال، الذى عقد بحضور الأمين العام للملتقى ماضى الخميسى، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال فى جامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى - إن الملتقى الإعلامى العربى يمثل إحدى أهم الفعاليات التى تستضيفها الكويت سنويا.

وأكد أن الكويت كانت دائما نقطة تلاحم لمختلف الثقافات العربية، مشيرا إلى أن التحديات التى يمر بها العالم العربي، تفرض على الإعلام العمل على مواجهة كافة الأفكار السلبية التى تهدد المجتمعات العربية.

وأضاف أن تناول الملتقى الإعلامى العربى فى دورته الخامسة عشرة، لإشكالية الأخبار المضللة والكاذبة، يعد ضرورة قصوى؛ لاستغلالها من قبل بعض الأطراف فى التأثير سلبا على المجتمعات والأوطان العربية، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من مصداقية وصحة الأخبار والعمل بشفافية.