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وزير التنمية يقرر ندب علاء الدين يوسف رئيسا لمدينة كفر الدوار

الأحد، 22 أبريل 2018 08:20 م
وزير التنمية يقرر ندب علاء الدين يوسف رئيسا لمدينة كفر الدوار المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة


البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت منذ قليل، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن إصدار اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، قرارا بندب علاء الدين يوسف رئيس حى الجمرك بالإسكندرية رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وكذلك ندب المهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة كفر الدوار للعمل بديوان عام محافظة الجيزة.

ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بسرعة إنهاء الملفات المتعلقة بمصالح المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة والتفاعل الفورى مع الأزمات الطارئة.


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