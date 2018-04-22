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ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 22 أبريل 2018 11:49 ص
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة سفينة حاويات


دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة،وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة،بالإضافة ل 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة القطار رقم 2454 والقطار رقم  2461 ، كما غادرت 79 سيارة نقل محملة بـ 3712 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140489 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا ،كما شملت حركة الصادر من الميناء 4100 طن يوريا ، و 13170 طن فوسفات 3800 طن رمل و 5100 طن حديد بليت .

 

 


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