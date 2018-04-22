مهرجان البيئة الخامس عشر بجامعة الزقازيق يختتم فعالياته غدا الإثنين







الشرقية - حمدى عبد العظيم

يختتم مهرجان البيئة الخامس عشر بجامعة الزقازيق، فعالياته غدا الإثنين، بقاعة المنتديات بالجامعة، حيث يقام حفل تحت رعاية ومشاركة الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، والدكتور عبدالله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، لتكريم المشاركين فى فعالياته من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات الجامعة وإداراتها، وفى مقدمتهم المشاركين فى قوافل حلايب وشلاتين والسويس والشرقية .

وقد انطلقت فعاليات مهرجان هذا العام تحت شعار "غايتنا بناء الإنسان"، واستمرت فعالياته على مدى ستة أشهر بمشاركة جميع كليات الجامعة، وتنوعت الفعاليات ما بين قوافل طبية وبيطرية داخل قرى المحافظة وخارجها وأخرى شاملة طبية وبيطرية، إضافة إلى دورات تدريبية فى مجال الصناعات اليدوية المنظفات والمشغولات اليدوية والندوات التثقيفية، فى مجالات الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض وكذلك الندوات الإرشادية للفلاحين ومربى الماشية، وكيفية الحفاظ على البيئة والحفاظ على ثرواتهم الحيوانية والداجنة، لتحقيق فلسفة جامعة الزقازيق فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يسبق الحفل افتتاح العلمى السنوى الحادى عشر لكلية التمريض، تحت عنوان " تعزيز استخدام التكنولوجيا فى تعليم وممارسة التمريض"، بالمركز العلمى بمبنى الجراحة الجديد بكلية الطب، تحت رعاية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض، والدكتورة فاطمة جودة مقرر المؤتمر، وذلك بمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات التمريض بالجامعات المصرية والمهتمين بمجال التمريض، بهدف إلقاء الضوء على أهمية وكيفية استخدام التكنولوجيا فى مهنة التمريض سواء فى التعليم والتدريس أو الممارسة العملية، وتعزيز استخدامها بتطبيق كل حديث وجديد فى ممارسة التمريض سواء على المستوى العلمى أو العملى.