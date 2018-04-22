video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مهرجان البيئة الخامس عشر بجامعة الزقازيق يختتم فعالياته غدا الإثنين

الأحد، 22 أبريل 2018 03:43 م
مهرجان البيئة الخامس عشر بجامعة الزقازيق يختتم فعالياته غدا الإثنين الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق


الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

يختتم مهرجان البيئة الخامس عشر بجامعة الزقازيق، فعالياته غدا الإثنين، بقاعة المنتديات بالجامعة، حيث يقام حفل تحت رعاية ومشاركة الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، والدكتور عبدالله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، لتكريم المشاركين فى فعالياته من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات الجامعة وإداراتها، وفى مقدمتهم المشاركين فى قوافل حلايب وشلاتين والسويس والشرقية .

وقد انطلقت فعاليات مهرجان هذا العام تحت شعار "غايتنا بناء الإنسان"، واستمرت فعالياته على مدى ستة أشهر بمشاركة جميع كليات الجامعة، وتنوعت الفعاليات ما بين قوافل طبية وبيطرية داخل قرى المحافظة وخارجها وأخرى شاملة طبية وبيطرية، إضافة إلى دورات تدريبية فى مجال الصناعات اليدوية المنظفات والمشغولات اليدوية والندوات التثقيفية، فى مجالات الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض وكذلك الندوات الإرشادية للفلاحين ومربى الماشية، وكيفية الحفاظ على البيئة والحفاظ على ثرواتهم الحيوانية والداجنة، لتحقيق فلسفة جامعة الزقازيق فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يسبق الحفل افتتاح العلمى السنوى الحادى عشر لكلية التمريض، تحت عنوان " تعزيز استخدام التكنولوجيا فى تعليم وممارسة التمريض"، بالمركز العلمى بمبنى الجراحة الجديد بكلية الطب، تحت رعاية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض، والدكتورة فاطمة جودة مقرر المؤتمر، وذلك بمشاركة أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات التمريض بالجامعات المصرية والمهتمين بمجال التمريض، بهدف إلقاء الضوء على أهمية وكيفية استخدام التكنولوجيا فى مهنة التمريض سواء فى التعليم والتدريس أو الممارسة العملية، وتعزيز استخدامها بتطبيق كل حديث وجديد فى ممارسة التمريض سواء على المستوى العلمى أو العملى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الزقازيق تحصل على المركز الثانى فى مسابقة المراسل التليفزيونى

الشرقيه

اخبار ااشرقيه

اخبار محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات جامعه




لا تفوتك
ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الزراعة

خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته

خطة الحرب على الإلحاد الممول.. الأوقاف: التشدد والإلحاد وجهان لعملة واحدة هدفها تفكيك مجتمعاتنا.. وتؤكد: إطلاق دورات تأهيل الدعاة ومطبوعات وسطية بمعرض الكتاب..ولابد من معرفة الأئمة بأبعاد الأمن القومى ومتطلباته

من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة

من غير كسوف.. بين العلاج الطبى والنفسى.. دليل المرأة لأداء أفضل للعلاقة الزوجية.. استشاريو نساء وتوليد: ابعدى عن المنشطات.. ويؤكدون: مضاعفاتها كارثية.. الختان والالتهابات سبب أساسى فى مشاكل العلاقة

تعرف على أبرز المحطات التدريبية لـ كريستيان جروس المدير الفنى الجديد للزمالك

تعرف على أبرز المحطات التدريبية لـ كريستيان جروس المدير الفنى الجديد للزمالك

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة