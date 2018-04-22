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الأحد، 22 أبريل 2018 06:58 م
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"مكانة المرأة بالصعيد" ندوة لطلاب شعبة العلاقات العامة بآداب المنيا

الأحد، 22 أبريل 2018 06:48 م
"مكانة المرأة بالصعيد" ندوة لطلاب شعبة العلاقات العامة بآداب المنيا جانب من الندوة


المنيا - فريق المحافظات
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نظّم طلاب الفرقة الرابعة “شعبة العلاقات العامة” بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا ندوة بعنوان “مكانة المرأة فى الصعيد”، وتحت شعار “بيها أحلى”، اليوم، ضمن مشاريع تخرج الشعبة وبالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ذلك بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، ضمن حملة تهدف إلى إبراز دور المرأة ومكانتها بالمجتمع، وإعادة دمجها، والتوعية بمناهضة العنف ضد النساء وتوعيتهن بحقوقهن.

حضر الندوة الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد نور الدين السبعاوى عميد كلية الآداب، والدكتورة سلوى أبو العلا رئيسة قسم الإعلام، والدكتور محمد سعيد محفوظ مدير معهد الأهرام الإقليمى للصحافة، والدكتورة نجاح التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وآية الداخلى ملازم أول، والدكتورة غادة سيف مدرسة بشعبة العلاقات العامة، والدكتورة لبنى محمود المعيدة بشعبة العلاقات العامة، وأعضاء من هيئة التدريس وطلاب قسم الإعلام.

وأكّد الدكتور حسن سند على مدى أهمية اختيار طلاب شعبة العلاقات لموضوع مكانة المرأة بالصعيد، الذى يعكس وعى المجتمع بضرورة الاهتمام بها ودورها فى تنمية الصعيد، مشيراً بأن التشريعات القانونية نصت بالعديد من المواد التى تُوجب حمايتهن ومعاقبة مرتكب أى نوع من الأذى بحقهن، مبديًا إعجابه بفكرة الحملة؛ واعتبرها مبعث أمل ونوعًا من الاستشراق للمستقبل.

وقالت نجاح التلاوى أن الدولة تولى اهتمامًا بالمرأة؛ لدورها الهام ومكانتها فى المجتمع، إضافة إلى وعيها وحضورها ومشاركتها فى مختلف مناحى الحياة بجانب دورها الهام فى الحفاظ على أسرتها؛ مطالبةً الشباب بنشر الوعى بحقوق المرأة والحفاظ عليها من أى أذى أو عنف.

من جانبها، أشادت الدكتورة سلوى أبو العلا بنجاح طلاب القسم فى تنظيم ندوات تمسّ المجتمع ومشكلاته، وتستهدف تقديم الحلول للخروج من مشكلات العنف ضد المرأة وتغير الصورة السلبية تجاه المرأة، مضيفةً أن طلاب شعبة العلاقات العامة دائمًا يقدمون نماذج مشرّفة لقسم الإعلام.

وقال محمد سعيد أن المرأة مرآة المجتمع؛ فهى التى تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورقيه، وبقدر مراعاة المجتمع لحقوقها ومسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجيالِه؛ فحُقوقُ المرأة ليست مُجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ؛ بل قضيّةٌ وطنيّةٌ ترتَبط فى مختلف المجالات الفكريّة والسياسيّة.


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