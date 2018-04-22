مكافأة شهر للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة شهر رمضان







المنوفية – محمود شاكر

أعلن المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام جامعة المنوفية،صرف مكافأة شهر للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وسوف يتم عرضها على مجلس الجامعة فى جلسته القادمة فى 30 من إبريل الحالى، وقدم التهنئة لجميع أبناء الجامعة بقرب حلول شهر الخير والبركات.

وأكد عبدالدايم فى بيان أن الجامعة تسعى دائما إلى النهوض بالعاملين بها ورسم البسمة على وجوهم فى إطار ما يتاح من أمكانيات بالجامعة، لافتا إلى أن مكافاة منح العاملين شهر بمناسبة شهر رمضتن تعتبر شىء بسيطا تجاة ما يقدمونه من تضحيات فى سبيل العمل .