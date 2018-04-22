مكافأة شهر للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة شهر رمضان

مكافأة شهر للعاملين بجامعة المنوفية بمناسبة شهر رمضانالأحد، 22 أبريل 2018 11:11 ص
جامعة المنوفية
إضافة تعليق
أعلن المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام جامعة المنوفية،صرف مكافأة شهر للعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وسوف يتم عرضها على مجلس الجامعة فى جلسته القادمة فى 30 من إبريل الحالى، وقدم التهنئة لجميع أبناء الجامعة بقرب حلول شهر الخير والبركات.
وأكد عبدالدايم فى بيان أن الجامعة تسعى دائما إلى النهوض بالعاملين بها ورسم البسمة على وجوهم فى إطار ما يتاح من أمكانيات بالجامعة، لافتا إلى أن مكافاة منح العاملين شهر بمناسبة شهر رمضتن تعتبر شىء بسيطا تجاة ما يقدمونه من تضحيات فى سبيل العمل .
إضافة تعليق
5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟
مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة