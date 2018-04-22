مقتل مسئول زراعة الألغام والعبوات الناسفة فى ميليشيا الحوثى







كتب سمير حسنى

أكد مصدر فى المركز الإعلامى للجيش اليمنى، مقتل مسئول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة فى ميليشيا الحوثى.

وأوضح المركز الإعلامى على موقعه بتويتر، أن طيران التحالف العربى استهدف ثلاثة أطقم حوثية كانت فى طريقها لتعزيز الميليشيات الانقلابية فى منطقة اليسبل بمنطقة قانية، ومقتل 9 من عناصر الميليشيات فى غارات لطيران التحالف العربى بجبهة صرواح.