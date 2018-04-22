مقتل مسئول زراعة الألغام والعبوات الناسفة فى ميليشيا الحوثى

مقتل مسئول زراعة الألغام والعبوات الناسفة فى ميليشيا الحوثىالأحد، 22 أبريل 2018 10:22 ص
الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أكد مصدر فى المركز الإعلامى للجيش اليمنى، مقتل مسئول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة فى ميليشيا الحوثى.
وأوضح المركز الإعلامى على موقعه بتويتر، أن طيران التحالف العربى استهدف ثلاثة أطقم حوثية كانت فى طريقها لتعزيز الميليشيات الانقلابية فى منطقة اليسبل بمنطقة قانية، ومقتل 9 من عناصر الميليشيات فى غارات لطيران التحالف العربى بجبهة صرواح.
إضافة تعليق
5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟
مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة