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الأحد، 22 أبريل 2018 06:38 م
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مقاتلات التحالف العربى تشن غارات على تمركز الحوثيين بمدينة الراهدة ومحافظة إب

الأحد، 22 أبريل 2018 05:40 م
مقاتلات التحالف العربى تشن غارات على تمركز الحوثيين بمدينة الراهدة ومحافظة إب المتحدث باسم التحالف العربى


عدن (أ ش أ)
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شن طيران التحالف العربى غارات جوية اليوم الأحد، على جبال السحى وجبل الحمام وغرب جبل القاهر فى الجنوب الشرقى لمدينة الراهدة التى تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثى الخارجة عن الشرعية باليمن.

وقال الناطق بإسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب ، حسبما ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) ، إن عددا من العناصر الحوثية لقوا مصرعهم جراء الغارات الجوية التى شنتها مقاتلات التحالف العربى.

وأضاف أن الغارات الجوية دمرت أربعة أطقم عسكرية على متنها العديد من الأفراد الحوثية كانت تنقل تعزيزات من الأفراد والعتاد.

وأكدت مصادر ميدانية أن أكثر من 30 عنصرا من الحوثيين سقطوا فى هذه الغارة ، وتواصل مدفعية الجيش اليمنى استهداف المواقع الحوثية.

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع متفرقة للحوثيين فى محافظة إب ، وقال مصدر ميدانى إن مقاتلات التحالف استهدفت الحوثيين بثلاث غارات جوية فى معسكر الحمزة شرقى مدينة إب ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين وتدمير عدد من الآليات القتالية المتواجدة فى المعسكر.

 


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