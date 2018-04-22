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مقاتلات التحالف العربى تدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين شرق البيضاء

الأحد، 22 أبريل 2018 02:28 م
مقاتلات التحالف العربى تدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين شرق البيضاء الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن مقاتلات التحالف العربى دمرت تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثى كانت فى طريقها إلى جبهة قانية شرق محافظة البيضاء لتعويض خسائر الميليشيات التى تكبدتها خلال الساعات الماضية.

ونقلت قناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم عن المصادر قولها إن نحو 8 غارات متتالية لطائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات قبل وصولها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير عتاد حربي، بينه دبابة و8 عربات عسكرية كانت تقل عناصر للميليشيات.

يذكر أن قوات الشرعية تمكنت فى وقت سابق اليوم من صد هجوم لمليشيات الحوثى فى جبهة الاجردى بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

 


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