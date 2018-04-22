video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 4 بريطانيين فى حادث سير بالسعودية

الأحد، 22 أبريل 2018 09:59 م
مصرع 4 بريطانيين فى حادث سير بالسعودية حادث سير - أرشيفية


الرياض (أ ف ب)
إضافة تعليق

قضى 4 معتمرين بريطانيين وأصيب 12 آخرون فى العربية السعودية جراء اصطدام حافلتهم بصهريج لنقل الوقود، بحسب ما أعلن مسئولون الأحد.

ووقع الحادث يوم السبت قرب بلدة الخلاص السعودية بينما كان البريطانيون فى طريقهم إلى مكة لأداء العمرة.

وأعلنت السفارة البريطانية فى بيان أن "السفارة السعودية فى لندن تعمل مع وزارة الخارجية البريطانية على إصدار تأشيرات دخول طارئة فورا لأقارب المعتمرين الأربعة الذين قضوا كما وعائلات المعتمرين البريطانيين الأثنى عشر الذين اصيبوا".

وأوضح البيان أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى فى مكة حيث يبذل الفريق الطبى كل ما بوسعه لتقديم الرعاية لهم".

وأوضح البيان أن 17 معتمرا بريطانيا كانوا على متن الحافلة.

وأعلن السفير السعودى فى بريطانيا محمد بن صواف على تويتر "تعاطفه مع عائلات المعتمرين البريطانيين الأربعة الذى قضوا فى حادث سير مأساوى فى المملكة ومع المعتمرين الذين أصيبوا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية تستقبل أكبر وحدة تحلية مياه فى العالم لخدمة ضيوف الرحمن

الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

السعودية تدين الهجوم الانتحارى فى كابول

بريطانيا

السعوديه

اخبار بريطانيا

اخبار السعوديه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

المالية: سداد أول قسط من قرض صندوق النقد بـ2.75 مليار دولار مايو 2021

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العرب 2018 بـ6.6 مليار دولار

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

"س و ج" كل ما تريد معرفته عن التمويل العقارى × 31 معلومة.. كيف تستفيد من صندوق ضمان التمويل العقارى؟ وهل يحصل أصحاب المعاشات على القروض؟ وهل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلا.. وما هى مدد سداد القسط

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الحبس والبرلمان يستجيب.. على عبد العال للرافضين: "لن تكونوا أحن منى على الفلاح والحبس ليس وجوبى".. ويؤكد: نعانى فقرا مائيا شديدا

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

شاهد.. لحظة إصابة الننى فى مباراة أرسنال ووستهام.. وسكاى: التواء بالكاحل

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة