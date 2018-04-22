مصرع 4 بريطانيين فى حادث سير بالسعودية







الرياض (أ ف ب)

قضى 4 معتمرين بريطانيين وأصيب 12 آخرون فى العربية السعودية جراء اصطدام حافلتهم بصهريج لنقل الوقود، بحسب ما أعلن مسئولون الأحد.

ووقع الحادث يوم السبت قرب بلدة الخلاص السعودية بينما كان البريطانيون فى طريقهم إلى مكة لأداء العمرة.

وأعلنت السفارة البريطانية فى بيان أن "السفارة السعودية فى لندن تعمل مع وزارة الخارجية البريطانية على إصدار تأشيرات دخول طارئة فورا لأقارب المعتمرين الأربعة الذين قضوا كما وعائلات المعتمرين البريطانيين الأثنى عشر الذين اصيبوا".

وأوضح البيان أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى فى مكة حيث يبذل الفريق الطبى كل ما بوسعه لتقديم الرعاية لهم".

وأوضح البيان أن 17 معتمرا بريطانيا كانوا على متن الحافلة.

وأعلن السفير السعودى فى بريطانيا محمد بن صواف على تويتر "تعاطفه مع عائلات المعتمرين البريطانيين الأربعة الذى قضوا فى حادث سير مأساوى فى المملكة ومع المعتمرين الذين أصيبوا".