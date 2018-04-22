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مصرع نائب أردنى وزوجته و3 من أبنائه فى حادث سير جنوب عمان

الأحد، 22 أبريل 2018 08:11 ص
مصرع نائب أردنى وزوجته و3 من أبنائه فى حادث سير جنوب عمان حادث سير _ صورة أرشيفية


عمان (أ ف ب)
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أعلن مصدر أمنى، الأحد مصرع نائب أردنى و7 أشخاص آخرين بينهم 4 من أفراد أسرته، مساء أمس السبت، فى حادث سير فى الكرك جنوب عمان.

وقال المصدر ان "النائب محمد عايد العمامرة واربعة من افراد أسرته هم زوجته وثلاثة من ابنائه وشقيق زوجته وشخصان اخران، توفوا أمس السبت فى حادث سير".

وأوضح أن "الحادث وقع عند تحويلة على الطريق الصحراوى بمنطقة سواقة فى الكرك (جنوب عمان) عندما اصطدمت مركبة النائب بسيارة ونش (رافعة)".

وأوضح أن "فرق الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومى ومستشفى الامير على ابن الحسين العسكرى ومستشفى النديم الحكومي".

ونعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب العمامرة وقرر تأجيل جلستى المجلس المقررتين الاحد الى الاثنين، وحوادث السير أحد أبرز أسباب الوفيات فى الأردن، بسبب أحوال الطرق السيئة او الاحوال الجوية السيئة او عدم الالتزام بقوانين المرور.

 


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