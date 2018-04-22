مصادر يمنية: قوات الشرعية تصد هجوما للحوثيين بمديرية "الزاهر" بالبيضاء

مصادر يمنية: قوات الشرعية تصد هجوما للحوثيين بمديرية "الزاهر" بالبيضاءالأحد، 22 أبريل 2018 09:10 ص
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
ذكرت مصادر يمنية أن قوات الشرعية تمكنت من صد هجوم لمليشيات الحوثى فى جبهة الاجردى بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، عن المصادر أن مليشيا الحوثى حاولت التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة فى آل حميقان، مضيفة أن المليشيات فجرت الجسر الرابط بين محافظتى مأرب والبيضاء بعد منطقة الوهبية إثر تقدم الجيش الوطنى .
وكانت مصادر يمنية أعلنت أمس السبت أن القوات الشرعية اليمنية أسرت عددا من ميليشيات الحوثى الانقلابية، من بينهم قائد ميدانى فى محافظة البيضاء والتى حقق فيها الجيش الوطنى تقدما كبيرا.
يذكر أن الجيش اليمنى تمكن أمس من تحرير جبال العر ومسعودة الاستراتيجية بمحافظة البيضاء..وذلك حسب مصادر عسكرية يمنية.
إضافة تعليق
5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟
مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة