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مصادر يمنية: قوات الشرعية تصد هجوما للحوثيين بمديرية "الزاهر" بالبيضاء

الأحد، 22 أبريل 2018 09:10 ص
مصادر يمنية: قوات الشرعية تصد هجوما للحوثيين بمديرية "الزاهر" بالبيضاء الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


عدن (أ ش أ)
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ذكرت مصادر يمنية أن قوات الشرعية تمكنت من صد هجوم لمليشيات الحوثى فى جبهة الاجردى بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، عن المصادر أن مليشيا الحوثى حاولت التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة فى آل حميقان، مضيفة أن المليشيات فجرت الجسر الرابط بين محافظتى مأرب والبيضاء بعد منطقة الوهبية إثر تقدم الجيش الوطنى .

وكانت مصادر يمنية أعلنت أمس السبت أن القوات الشرعية اليمنية أسرت عددا من ميليشيات الحوثى الانقلابية، من بينهم قائد ميدانى فى محافظة البيضاء والتى حقق فيها الجيش الوطنى تقدما كبيرا.

يذكر أن الجيش اليمنى تمكن أمس من تحرير جبال العر ومسعودة الاستراتيجية بمحافظة البيضاء..وذلك حسب مصادر عسكرية يمنية.

 


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