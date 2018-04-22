مصادر يمنية: الحوثيون يختطفون عشرات الشباب لإجبارهم المشاركة فى القتال

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ذكرت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد أن ميليشيات الحوثى لجأت فى شمال العاصمة صنعاء إلى اختطاف الشباب والزج بهم فى جبهات القتال بعد انهيار صفوف مقاتليها فى جبهة الساحل الغربى بمحافظة الحديدة.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن عربات عسكرية تابعة للحوثيين تنتشر بشكل مكثف فى حارات مذبح والسنينة وتقوم باختطاف الشباب على متن الأطقم المسلحة وتنقلهم إلى جبهات القتال.

وأضافت أن المليشيات الحوثية تعيش حالة ارتباك غير مسبوقة بعد فشلها فى استقطاب المزيد من المجندين فى صفوفها من العاصمة صنعاء ومن المحافظات التى تسيطر عليها بالقوة.