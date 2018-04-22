video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستأجرو المزارع السمكية بدمياط يطالبون بتجديد عقودهم

الأحد، 22 أبريل 2018 01:26 م
مستأجرو المزارع السمكية بدمياط يطالبون بتجديد عقودهم مزارع سمكية - صورة أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

طالب العشرات من مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بدمياط ، اليوم الأحد، بتجديد عقودهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية.

 

وتدخلت القيادات الأمنية بمديرية أمن دمياط وتم الاتفاق على منح فرع هيئة الثروة السمكية بدمياط مهلة أسبوعا لمخاطبة الهيئة العامة للثروة السمكية بشأن تجديد عقود مستأجرى المزارع.

 

وقال وائل عاشور، أحد المتضررين، إن مستأجرى المزارع السمكية متخوفون من إلغاء التعاقدات على المزارع السمكية فى منطقة دمياط، والتى يبلغ عددها 1300 مزرعة سمكية، تنتج 50 ألف طن من الأسماك، وتعد مصدر الدخل الرئيسى وباب الرزق لأكثر من 300 آلف نسمة من قرى شطا الخياطة، والشرطة، وطبل، والشيخ درغام، وعزبة البرج، والسيالة، والعناية، والبصرة، وليس لهم مهنة إلا تربية الأسماك.

 

وأشار إلى أن تلك المزارع موجودة منذ سبعينيات القرن الماضى ومقامة على الأراضى البور والمرتفعة، والتى لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر وتم استصلاحها وتجهيزها لتربية الأسماك وتسمى بلغة الصيادين "الملق" وكنا نستأجرها من وزارة الزراعة بقيمة 6 جنيهات للفدان نسددها بحوالة فى البريد وبعد إنشاء هيئة الثروة السمكية فى بداية الثمانينيات تعاقدنا معها ومنذ 20 عامًا بدأت الهيئة تتعامل معنا بنظام الممارسة طبقا للقانون 89 والخاص بالمناقصات والمزايدات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه بشاطئ فى رأس البر

فيديو.."الإحصاء": دمياط أقل المحافظات بطالة.. تعرف على نسبة العاطلين بها

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

بحيرة المنزلة

الثروة السمكية

الهيئه العامه للثروة السمكية




لا تفوتك
"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة