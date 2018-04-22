مدير مشروع المحاجر بالشرقية: أرباح المشروع تخطت الـ10 ملايين جنيه شهريا







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس أسامة عبد الحميد عبد الله مدير مشروع المحاجر بالشرقية، أن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ليس لديه أى نية لتصفية مشروع المحاجر وأن ما يتردد بهذا الشأن عار تماما من الصحة.

وأضاف أن المحافظ، أكد له أنه سيواصل دعمه للمشروع والعمل على تطويره نظرا لتحقيقه نجاحات غير مسبوقة وطفرة فى الإيرادات تساعد فى تنمية خدمات المحافظة.

وأوضح مدير محاجر الشرقية لـ "اليوم السابع"، أن المشروع شهد قفزات وطفرات فى العمل والإيرادات خلال الـ 6 سنوات الماضية تخطت الـ10 ملايين جنيه شهريا تصب جميعها فى صندوق خدمات المحافظة، وأنه منذ تسلمه العمل عام 2012 كان إيراد المشروع الشهرى مليون و200 ألف جنيه وأنه أعاد ترتيب دولاب العمل مرة أخرى بالمشروع باستبعاد العناصر الغير عطاءه والإبقاء على المتميزين خاصة من الشباب وبفضل المتابعة المستمرة ارتفعت معدلات الإيرادات الشهرية فى سابقة تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء المشروع.

وأشار إلى استعانة المحافظ بمجموعة من الموظفين بالمشروع بعدة أماكن على رأسها الديوان العام لتميزهم فى الأداء ما يعد شهادة فخر لنا جميعا، لافتا إلى أن تشجيع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية المستمر لنا وتقديم كل التسهيلات يشجعنا دائما على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرباح شهرية ولنصبح من أفضل المشروعات بالمحافظة التى تمد الديوان العام بإيرادات يتم توجيهها وإنفاقها فى الصالح العام.

وأوضح عبدالحميد أنه للأسف يتعرض المشروع لحملات من التشهير من قبل أشخاص تم استبعادهم فى محاولة لتعطيل العمل بالمشروع، وعودته لمربع الصفر إلا أننا غير مهتمين ولن نلتفت إلى تلك المهاترات سائرين على درب النجاح ويكفى شهادة كافة الأجهزة الرقابية بالجهد الذى نبذله على أرض الواقع.