محافظ صعدة باليمن يتعهد بإعلان تحرير المحافظة بالكامل قريبًا







عدن (أ ش أ)

تعهد محافظ صعدة هادى طرشان الوائلى بإعلان تحرير المحافظة بالكامل قريبًا، ورفع العلم اليمنى على أعلى قمة جبل مران.

وقال الوائلى -فى تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، إن الجيش الوطنى مدعوم بالتحالف العربى أحرز تقدمًا ميدانيًا كبيرًا فى جبهات محافظة صعدة وأربك حسابات المليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن هناك انتصارات تسجل على مستوى الجبهات الخمس، وسط تقدم سريع للجيش الوطنى الشرعي، حيث يواصل قطع جميع الطرق التى تؤدى إلى إمداد الحوثيين بالسلاح والمال، لا سيما من الجهة الغربية التى قُطعت بعد أن سيطر الجيش الوطنى عليها.

وأوضح محافظ صعدة أن تقدمًا مهمًا تحقق فى جبهة كتاف البقعة شرق محافظة صعدة وأن طلائع الجيش الوطنى تبعد أقل من عشرة كيلومترات عن مركز مديرية كتاف؛ حيث تدور معارك فى منطقة وادى الفرع، وتمت السيطرة على أجزاء منها.