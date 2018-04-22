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الأحد، 22 أبريل 2018 01:22 ص
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محافظ دمياط يلتقى أهالى عزبة الصيادين تمهيدا لإخلائها لأعمال التطوير

الأحد، 22 أبريل 2018 01:00 ص
محافظ دمياط يلتقى أهالى عزبة الصيادين تمهيدا لإخلائها لأعمال التطوير الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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يلتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط اليوم بسكان منطقة عزبة الصيادين بمنطقة الجربى برأس البر، لتسلم مبلغ 10 آلاف جنيه للمواطنين المقيمين بالمنطقة، نظير إيجار لمدة عام، لتنفيذ إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين  تمهيدا لتطويرها، وتخصيص وحدة سكنية لكل مواطن أنهى إجراءات تسليم مكان إقامته الحالى.

وكان محافظ دمياط قد وقع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لإنشاء 10 عمارات على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر شاملة منطقة ترفيهية متكاملة وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة وطرح فكرة تنفيذ المشروع فى مدة زمنية أقل من خلال مرحلة عمل واحدة بدلاً من ثلاث مراحل وإنشاء عدد 10 عمارات سكنية توفر حوالى 200 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون جنيه.


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