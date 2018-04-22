محافظ المنيا لـ"اليوم السابع": وضع حجر الأساس للمنطقة الحرة بعد 4 أشهر







فريق المحافظات

قال عصام البديوى محافظ المنيا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، 4 أشهر فقط تفصل المحافظة عن وضع حجر الأساس للمنطقة الحرة، طبقا لما قررته وزارة الاستثمار عن بداية العمل فى المنطقة الحرة، وأضاف البديوى، إن الوزارة بدأت خطتها فى العمل منذ ما يقرب من شهرين، من خلال التشاور مع المستثمرين لبدأ العمل بالفعل فى المنطقة الحرة التى تقع بقرية المظاهرة القبلية بالمنطقة الصناعية.

ولفت المحافظ إلى أن المنطقة الحرة سوف تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة وسوف تعمل على إعادة إحياء زراعة محصول القطن من جديد بالمحافظة.

وعن القرار الصادر الخاص بالغرامة المالية الخاصة بالإسراف فى استخدام المياه فى غير أغراضها، قال إن جميع رؤساء الوحدات المحلية لديهم توجيهات برصد المخالفين وتحرير غرامات مخالفة فورية لهم، إلى جانب مكافئة مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن تلك المخالفات ورصدها.

وأشار إلى أن القرار بالفعل تم تطبيقه، والغرامات المالية التى سوف يتم تحصيلها من المخالفين سوف تودع فى صندوق الخدمات بالمحافظة.