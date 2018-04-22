محافظ السويس يتفقد موسم حصاد القمح بقرية شندوة بحى الجناين







السويس- سيد نون

تابع اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بدء موسم حصاد القمح بقرية شندوة بحى الجناين حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد هذا العام 22 إردباً، وتبلغ المساحة الكلية المزروعة بالمحافظة 5803 فدان قمح بزيادة 632 فدان عن العام الماضى.

واستمع محافظ السويس لأعضاء الجمعيات الزراعية والمزارعين بالقطاع الريفى حول السلبيات والايجابيات التى واجهتهم أثناء زراعتهم للقمح هذا العام، مؤكداً على المتابعة وحى الجناين ومديرية الزراعة بحل المشاكل التى تعوق زيادة إنتاجية الفدان والعمل على الارتقاء بزراعة القمح خلال العام القادم والعمل على زيادة المساحة المزروعة.

وطلب المحافظ من المزارعين التواصل مع مديرية الزراعة لعرض مشاكلهم واقتراحاتهم للنهوض بزراعة القمح بالقطاع الريفى وقرى شباب الخريجين بمحافظة السويس.

وأكد حامد على مدير عام الزراعة التنسيق مع مديرعام التموين وشركة مطاحن شرق الدلتا لتسهيل تسليم كميات القمح والنقل للمطاحن.