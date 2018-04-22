محافظ الدقهلية يشيد بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال مارس الماضى







الدقهلية شريف الديب

أشاد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بجهود شركه مياه الشرب والصرف الصحى خلال شهر مارس الماضى، وذلك للتأكد من جودة وصلاحيه مياه الشرب وتقديم كافة الخدمات للمشتركين بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفيه له اليوم، أنه تم تحليل 19928 عينة مياه شرب تحليلات كيميائية وبكترولوجية، تم أخذها على مدار مراحل تنقية المياه من خطوط الطرد والمحطات والشبكات، تحليل 6441 عينة مياه لمصادر المياه الخام لمآخذ المحطات، شملت 526 عينة تحليل كامل لمحطات كبرى، 5089 عينة كل ساعتين لمصادر المياه لمآخذ لمحطات كبرى، و769 عينة للمحطات النقالى.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المهندس عزت الصياد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، مضيفاً أنه تم تطهير 1249 خزان مياه بإجمالى سعه 3092 م أعلى المدارس والمصالح الحكومية والمستشفيات حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

وأشار رئيس شركة المياه، أنه تم زيادة عدد المشتركين بمقدار 3075 مشتركا بدورة أكتوبر ليصبح 1205794 مشتركا، مضيفاً أنه تم الرد على 73 شكوى من خلال الصحف والمواطنين والبريد الإلكترونى، و3665 رد على شكاوى الخط الساخن 125 بشركة المياه، متابعة مراحل المعالجة بمحطات الصرف الصحى بإجمالى 2818 عينة، وذلك داخل وخارج وهويات المحطات، تنفيذ ندوات ودورات توعية ومسابقات وورش عمل ومتابعة ميدانية لـ 94 من العاملين بالشركة والمواطنين استفاد منها 10299 مستفيدا فى مجالات خدمات مياه الشرب.

وأكد الشعراوى على تكثيف عمليات المتابعة الميدانية للاطمئنان على تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة.